Laurence Méthot en réflexion pour un retour à la mairie de Port-Cartier

Laurence Méthot est en réflexion et songe sérieusement à tenter sa chance pour un retour à la mairie de Port-Cartier, en novembre.

La femme originaire de Shelter Bay a été mairesse de Port-Cartier de 2006 à 2013, année où elle a été délogée par Violaine Doyle. Elle a ensuite flirté avec le provincial, en se présentant à deux reprises comme candidate libérale dans le comté de Duplessis. Après sa défaite en 2018, elle est allée s’installer à Québec pour se rapprocher de ses petits-enfants.

« Ils sont plus grands maintenant, ils ne veulent plus toujours se faire cantiner », a-t-elle lancé, en entrevue avec Le Nord-Côtier. « J’ai encore la flamme, le désir d’aller plus loin », dit-elle.

À 69 ans, Laurence Méthot souligne au passage qu’après avoir connu des ennuis de santé dans les dernières années, elle est maintenant en pleine forme.

Forte d’une expérience de coulisse comme attachée politique régionale pour les ministres Yves Bolduc et Pierre Arcand, elle souhaiterait « faire bouger les choses » à Port-Cartier.

« Mes contacts existent encore, j’ai régulièrement des conversations avec des gens. On me demande des points de vue, je jase avec des maires que je connais. Tu ne peux pas du jour au lendemain sortir de la politique », dit-elle.

Laurence Méthot a déjà des idées concrètes en tête : relancer le projet de chalets de la SÉPAQ sur les îles, boucler l’alimentation en eau potable à Pentecôte, ou encore « sauver » la plage Rochelois qui doit faire l’objet d’une recharge de gravier.

« Il y a d’autres recettes dans le monde. Ils ont scrapé la plage McCormick, c’est impensable de faire ça sur Rochelois aussi », déplore-t-elle.

Pour avoir travaillé autour de la même table que Gilles Fournier, qui était conseiller alors qu’elle était mairesse, elle a la conviction qu’il ne représente pas une option de leader pour la municipalité. Il sera candidat à la mairie, a-t-il confirmé lundi.

« Pour ma part, je serais là pour rassembler, et non diviser », a-t-il affirmé.

Quant au maire actuel Alain Thibault, elle estime que plusieurs projets ont stagné dans les dernières années.

Laurence Méthot travaille à vérifier l’éligibilité de sa candidature auprès du ministère des Affaires municipales, puisqu’elle n’est actuellement plus résidente de Port-Cartier. Dans l’affirmative, elle compterait revenir s’établir.

« Je reviendrais demain matin, mon mari est enterré là. »

Selon élections Québec, un candidat pour les élections municipales doit remplir l’une des deux conditions suivantes le jour de l’élection : soit « avoir son domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec » ou « être propriétaire d’un immeuble ou occuper un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins 45 jours ».

Le dépôt officiel des candidatures pour l’élection de 2025 se fera entre le 19 septembre et le 3 octobre.