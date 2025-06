Hy2Gen : un agent de liaison nommé pour le projet de Baie-Comeau

Pour assurer une communication fluide, transparente et continue tout au long de son projet Courant à Baie-Comeau, Hy2Gen a nommé Michel Truchon à titre d’agent de liaison.

Il agira comme personne-ressource de l’entreprise auprès des parties prenantes au projet, en particulier les organismes environnementaux, sociaux et communautaires, et économiques ainsi que les citoyennes et citoyens. Son mandat est aussi de favoriser une collaboration constructive avec l’ensemble des acteurs concernés.

« Je joins avec enthousiasme une entreprise exemplaire qui est déterminée à bien faire les choses, notamment en poursuivant un dialogue ouvert, franc, constructif et respectueux avec la communauté, comme elle le fait depuis plusieurs années maintenant », mentionne Michel Truchon.

Connu dans la région, M. Truchon a une vaste et solide expérience en planification et gestion qu’il a développée principalement au sein du Mouvement des Caisses Desjardins où il a assumé les responsabilités de directeur général de plusieurs caisses populaires, et ce, pendant bon nombre d’années.

Il a également œuvré comme directeur régional de la CNESST et comme directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Manicouagan. De plus, il s’est impliqué très activement dans plusieurs causes caritatives, dont celles de Centraide, de la Société canadienne de la sclérose en plaques, de la Société canadienne du cancer et du Centre hospitalier régional Baie-Comeau (CHRBC).

« Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre équipe une personne d’expérience profondément enracinée dans la communauté et dans la région. Michel Truchon est la personne toute désignée pour bien faire connaître et comprendre le projet Courant. Que ce soit pour fournir de l’information, répondre aux questions et recevoir des commentaires et des demandes, les gens et les organisations de Baie-Comeau, de Pessamit et de la Côte-Nord apprécieront son affabilité et son efficacité », commente Pietro Di Zanno, président de Hy2gen Courant et directeur général – Amérique du Nord de Hy2gen Canada.

Pour Michel Truchon, représenter Hy2gen et faire le pont avec le milieu est « un défi emballant que je compte relever de façon proactive et dans un esprit de service et de collaboration ».