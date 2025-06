Entente conclue : la STQ encouragée pour la suite

La Société des traversiers du Québec (STQ) se réjouit que l’hypothèse de règlement formulée par le conciliateur ait été acceptée. Elle croit que cette nouvelle est un « pas important franchi dans les négociations » avec les différents syndicats.

« Cette entente […] permettra de bonifier les conditions de travail de ses employés, en plus de renforcer l’attraction et la rétention du personnel », indique la STQ dans une brève déclaration émise aux médias. Elle tient notamment à souligner le travail et l’engagement des personnes impliquées dans les pourparlers.

« Cette avancée constitue un jalon significatif et encourageant pour la suite des échanges », ajoute-t-elle, en faisant référence aux autres négociations.

« La STQ met tout en œuvre pour faire évoluer les négociations aux autres tables avec le personnel non breveté et investit actuellement toutes ses énergies afin d’en arriver à des ententes négociées le plus tôt possible », complète la Société.

La nouvelle convention collective, acceptée à 80 % par les officiers de navigation et officiers mécaniciens de la STQ, affiliés au Syndicat des Métallos, prévoit notamment des hausses salariales totalisant 17,4 % sur une période de cinq ans.