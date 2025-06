Le golf rapporte à la Fondation Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles

Une ambiance festive, beaucoup de sourires, du plaisir et une météo favorable résument très bien la 2e édition du Tournoi de golf au profit de la Fondation Husky. L’activité de financement pour les porte-couleurs de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles au Club Sainte-Marguerite s’est avérée un succès.

L’événement, qui a réuni 144 participants (36 quatuors) le 21 juin, a permis une récolte de près de 33 000$, montant qui profitera aux jeunes du Husky, tant au niveau sportif, culturel que robotique.

« C’est un succès. Les commentaires sont bons », de dire Jean-Pierre Lord, membre du CA de la Fondation.

Les participants ont grandement apprécié la formule avec un brunch et les divers concours organisés sur le terrain avec la présence d’élèves. Une démonstration de robotique a également eu lieu à l’intérieur.

« Un gros Wow! a été le don de 5000$ du Tournoi Orange annoncé pendant la soirée par le président d’honneur du tournoi. Jeannot Vich », de renchérir la secrétaire du CA de la Fondation, Anne-Marie Dumont.

Elle a également fait part d’un commentaire émis par Dave Pineault du Toxedo, commanditaire Or, qui a « mentionné l’importance des activités Husky pour le raccrochage scolaire et le sentiment d’appartenance ».

Plusieurs prix ont été tirés, en plus des encans.

« On est très satisfait. On remercie la générosité des participants, des entreprises et des gens qui ont contribué au succès. On a déjà hâte à l’an prochain », de conclure M. Lord.