Écrasement d’hélicoptère à Natashquan : Quatre personnes manquent toujours à l’appel

Dimanche matin, quatre personnes manquent toujours à l’appel après un écrasement d’un hélicoptère d’Airmédic, près de Natashquan. Plusieurs équipes ont été dépêchées sur place afin de les retrouver et dans le but de découvrir les causes de l’incident.

L’écrasement de l’hélicoptère s’est produit le vendredi 20 juin vers 22 h 30.

La sergente Elizabeth Marquis de la Sûreté du Québec (SQ) précise que les Forces armées canadiennes ont été demandées en assistance.

« Nous avons un poste de commandement sur place. Des spécialistes en recherche ont été demandées pour faire du ratissage au niveau du plan d’eau, au niveau terrestre et par voie aérienne », explique la sergente.

Les recherches ont été suspendues pendant la nuit de samedi à dimanche et reprennent ce matin.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) participe à l’enquête avec la SQ afin de déterminer les causes de l’accident.

Rappelons que les services d’urgences ont été appelés le 20 juin, vers 22 h 30, pour intervenir dans un secteur boisé au nord de Natashquan.

Selon les informations de la SQ, cinq personnes se trouvaient à bord de l’appareil. « Une personne serait parvenue à s’extirper de l’appareil et a été transportée au centre hospitalier pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger », indique Elizabeth Marquis.