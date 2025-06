Deux expositions à voir à l’Alternative de Baie-Comeau

L’Alternative de Baie-Comeau accueillera deux projets d’expositions durant l’été, présentés par le centre d’artistes Panache art actuel.

La première exposition, En d’autres lieux de l’artiste Jean Michel René, sera présentée dans la grande salle du 10 juillet au 31 août.

Le projet se présente comme une installation mettant de l’avant des pièces de la série Don’t need to be save / I’m fine.

Cette itération transpose une réflexion intime sur la notion de disparition. Cette série cite et reproduit des codes propres à la l’univers de la sécurité nautique.

Il s’agit d’une exposition réalisée en partenariat avec la ville de Baie-Comeau.

La deuxième exposition, Larves et paillettes d’Ève-Marie Lapierre, est récipiendaire de Passage émergent 2024. Elle sera présentée à l’espace foyer du 19 juin au 17 août.

Le projet est une exposition personnelle articulée en trois volets interconnectés : le maquillage extravagant et coloré, l’installation, autour du corps déconstruit et le lavis d’aquarelle qui se veut une facette plus intime de l’artiste.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien de l’entente de développement culturel de la Ville de Sept-Îles.