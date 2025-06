Un hélicoptère d’Airmedic s’écrase à Natashquan

Un appareil d’Airmédic s’est écrasé à proximité de Natashquan le 20 juin en soirée.

L’accident est survenu vers 22h30. L’aéronef transportait un passager et quatre membres d’équipage confirme l’entreprise. Une personne a été retrouvée et transportée à un centre hospitalier. On ne craint pas pour sa vie. Quatre personnes manquent à l’appel, confirme la Sûreté du Québec.

Les services d’urgence ont été immédiatement dépêchés sur les lieux. La Sûreté du Québec et les Forces armées canadiennes participent aux recherches.

Plus de détails à venir.