Fête nationale : 31 morts en 5 ans sur les routes du Québec

À l’aube des festivités de la Saint-Jean-Baptiste, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) lance un appel à la prudence à tous les usagers de la route. L’achalandage accru durant cette période de célébration représente un risque réel : entre 2020 et 2024, 31 personnes ont perdu la vie et 1 708 ont été blessées dans des accidents survenus entre le 22 et le 25 juin.

Chaque année, les déplacements en lien avec la fête nationale entraînent une hausse de la circulation et, malheureusement, du nombre d’accidents. Pour réduire ces tragédies, la SAAQ rappelle plusieurs comportements essentiels pour assurer la sécurité de tous.

Parmi les recommandations, l’organisme encourage les fêtards à prévoir leur retour en toute sécurité. Les alternatives à la conduite sont nombreuses : chauffeur désigné, transport en commun, taxi, service de raccompagnement ou encore coucher chez des proches.

La SAAQ invite également les usagers à faire preuve de courtoisie et de vigilance : éviter les distractions, respecter la signalisation, garder une distance sécuritaire entre les véhicules, ralentir et anticiper les mouvements des autres usagers, particulièrement les cyclistes et piétons.

La prudence ne s’arrête pas à la conduite. Même à pied, il est recommandé d’établir un contact visuel avec les automobilistes et de signaler ses intentions pour éviter les malentendus.

En somme, la SAAQ souhaite une fête nationale joyeuse, mais surtout sécuritaire. Patience, courtoisie et vigilance seront les meilleurs alliés sur la route.