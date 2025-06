Des élèves de Blanc-Sablon se démarquent à New York

Cameron Osborne et Amélia Gaudreault de l’école Mgr-Sheffer ont gagné le premier et le troisième prix (catégorie francophone) du Concours international de Haïku 2025, organisé par l’École internationale des Nations Unies à New York.

En deuxième secondaire, Jaya Letto s’est aussi classée dans le top 5 avec une mention honorable.

En février dernier, la poétesse Hélène Leclerc a fait découvrir l’art du haïku aux écoles Mgr-Scheffer et St-Joseph sur la Côte-Nord.

Les élèves ont été invités à composer leurs propres poèmes qui ont ensuite été soumis au concours des Nations Unies parmi des poèmes du monde entier.

« Grâce à cette artiste, les élèves ont pu se familiariser avec ce type de poème japonais », raconte l’enseignante Francine Maillet. Le haïku est formé de trois vers et évoque souvent une saison.

« Sur les 140 haïkus reçus en français, les jurés en ont retenu 18 comme finalistes, dont 3 de notre école », explique Francine Maillet.

Cameron Osborne (1re secondaire)

Matin venteux

Un long sifflement

À la porte

Amélia Gaudreault (1re secondaire)

Récréation

Les enfants surpris

Par la beauté des flocons

Jaya Letto (2e secondaire)

Les portes s’ouvrent

Je relâche sur le plancher

Mon sac et ma journée

Les prix ont été dévoilés le 7 juin dernier lors d’une cérémonie à New York.

Les enseignantes de français Francine Maillet et Ariane Poirier ont coordonné le projet.

« C’est une grande fierté pour notre centre de services scolaire de voir nos élèves rayonner à l’international. Leur succès témoigne de leur talent et de leur engagement », déclare Nadia Landry, administratrice par intérim du Centre de services scolaire du Littoral.