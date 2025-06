Les VTT sont interdits sur la plage, rappelle la Ville de Port-Cartier

Avec la saison estivale qui s’amorce, la Ville de Port-Cartier a tenu à rappeler que la circulation de véhicules tout-terrain (VTT) ou tout autre véhicule motorisé sur les plages est strictement interdite.

Ce règlement est en vigueur pour protéger l’environnement côtier et les écosystèmes fragiles qui y vivent, particulièrement pour les plages dans le secteur de Pointe-aux-Anglais.

« La présence de VTT ou autre véhicule motorisé met en péril non seulement l’équilibre écologique de ces milieux sensibles, mais aussi la sécurité des personnes et la quiétude des lieux », affirme la Ville de Port-Cartier par voie de communiqué.

Afin de protéger les plages contre ce type de véhicule, la municipalité que le montant des amendes sera augmenté, passant de 100 $ à 250 $.

La Ville invite les citoyens et toutes les personnes qui fréquentent les plages à adopter des comportements responsables et à transmettre ce réflexe aux générations futures, afin que les plages demeurent des lieux naturels accueillants, sécuritaires et agréables pour toutes et tous.

Pour en savoir plus sur la réglementation en vigueur à Port-Cartier et les gestes à poser pour protéger nos plages, vous pouvez consulter le site Internet de la municipalité via ce lien.