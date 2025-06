Le Port-Cartois Will Verreault revient à la maison avec un premier microalbum

« Je me suis réfugié en écrivant ces chansons qui parlent d’où je viens »: Port-Cartier est à l’honneur dans le microalbum de Will Verreault Revenir à la maison, présenté le 19 juin.

Revenir à la maison débute avec Shelter Bay blues, un clin d’oeil au nom d’origine de Port-Cartier, Shelter Bay. « Je viens d’une ville où c’est ben tranquille », chante Will Verreault sur un son country rock.

L’auteur-compositeur-interprète habite maintenant à Montréal, mais tenait fermement à lancer son album dans sa ville natale, devant un public familier.

« J’ai un petit stress de jouer devant des gens que je n’ai pas vus depuis longtemps, mais ça me fait surtout du bien », a-t-il confié quelques heures avant de monter sur scène.

L’éloignement a ravivé l’amour du Port-Cartois envers sa région.

« C’est en déménageant à Montréal que je me suis découvert un lien fort avec la Côte-Nord, a-t-il raconté. C’était difficile de retrouver mes repères. »

En 2023, Will Verreault a été diplômé de l’École nationale de la chanson de Granby, ce qui a démarré le processus de création du microalbum. Au cours de l’année 2024, le musicien a enregistré les titres à Coaticook avec le réalisateur Marcus Quirion.

« Je suis super fier, je vois surtout à quel point c’est beaucoup de travail », a-t-il révélé à propos de cette première expérience.

L’appel du country

La musique de Will Verreault fait rayonner un jargon québécois décomplexé. « La vie c’est toute une paire de manches », chante-t-il sur Fais-moi signe. S’inspirant du Nord-Côtier Michel Villeneuve, de Vincent Vallières et des classiques comme Richard Desjardins, le chansonnier aime écrire « sur l’ordinaire ».

« Quand j’ai commencé à écrire plus sérieusement des chansons, j’essayais de trouver un son plus indie, plus alternatif. Mais je me suis rendu compte que, naturellement, c’est l’écriture plus country, plus terre à terre qui collait », a-t-il révélé.

À peine quelques mois après la sortie de l’album, Will Verreault a présenté de nouvelles compositions à Port-Cartier jeudi, telles que À qui appartiennent les larmes.

Un élan de création semble s’être installé pour de bon chez le musicien.

Le lancement montréalais de Revenir à la maison se tiendra au bar l’Escogriffe le 25 juin.