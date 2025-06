Club le Blizzard | Le Relais mis en vente

Le club de motoneigistes le Blizzard, en Minganie, a décidé de vendre le bâtiment qui abritait le Relais.

« On n’a plus les moyens de garder ce chalet. Ça coûte entre 15 000 $ et 18 000 $ pour l’entretenir chaque année », explique le président du club, Rock Boudreau.

Le Relais est situé à proximité de la route 138, à l’est de Havre-Saint-Pierre. Il permettait aux motoneigistes de s’arrêter et d’aller prendre une consommation ou un repas.

Basé à Havre-Saint-Pierre, le club le Blizzard s’occupe des pistes de motoneiges entre Baie-Johan-Beetz et Longue-Pointe-de-Mingan.

Selon M. Boudreau, il y a de moins en moins de clubs de motoneigistes à travers le Québec qui ont des chalets qui offrent des services de restauration.

Également, il était difficile pour le club de trouver quelqu’un qui était prêt à aller passer ses fins de semaine à s’occuper du Relais et d’y servir les motoneigistes qui s’y arrêtaient.

Une baisse de clientèle est aussi au cœur de cette décision.

« Il n’y avait que 10 ou 15 personnes qui venaient chaque fin de semaine. Ce n’est pas avec ça qu’on fait de l’argent », affirme Rock Boudreau. Le commerce n’était pas rentable pour l’organisation.

Le club le Blizzard est aussi confronté à une baisse du nombre de membres, depuis les dernières années. Il est passé de 400 à 143 lors du dernier hiver.

Dans les circonstances, le Club a décidé de prioriser ses efforts sur l’entretien des pistes, plutôt que de s’occuper de garder en service le Relais.

« On va se concentrer à donner des pistes de qualité de Baie-Johan-Beetz à Longue-Pointe-de-Mingan. C’est notre première mission », dit M. Boudreau.

Le bâtiment du Relais a été construit en 2009. Il est en vente pour 450 000 $.