Québec lance un appel à la prudence concernant les piqûres de tiques et de moustiques

En ce début de saison estivale, le ministère de la Santé et des Services sociaux lance un appel à la vigilance concernant les piqûres de tiques et de moustiques, qui peuvent transmettre plusieurs maladies et virus.

Les populations de tiques et de moustiques sont en hausse dans plusieurs régions en raison des changements climatiques. L’adoucissement du climat permet aux tiques de survivre et de se développer plus facilement.

Québec rappelle que les tiques et les moustiques sont susceptibles de transmettre la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental et les virus du sérogroupe Californie, entre autres.

Le ministère souligne qu’il existe plusieurs mesures simples pour se protéger, comme utiliser un chasse-moustiques à base de DEET ou d’icaridine et porter des vêtements légers de couleur claire.

Pour se protéger plus spécifiquement des tiques, il peut être avisé de prioriser la marche dans les sentiers et d’éviter les hautes herbes. Si une tique s’accroche à la peau, il est important de la retirer minutieusement, idéalement dans les 24 heures.

La maladie de Lyme est la maladie transmise par les tiques la plus fréquente au Québec. Comme ailleurs au pays, le nombre de cas a fortement augmenté dans les dernières années.

Du 1er janvier au 26 octobre 2024, 681 cas de maladie de Lyme ont été déclarés au Québec, dont 303 se trouvaient en Estrie.

Pour les années complètes 2023, 2022 et 2021, il y a eu respectivement 652, 586 et 709 cas. En comparaison, il y a eu 125 cas en 2014, 160 en 2015 et 177 en 2016.

La maladie de Lyme se transmet par la piqûre d’une tique porteuse d’une bactérie. Elle peut aussi affecter les animaux.

Chez l’humain, le symptôme le plus courant de la maladie est une rougeur sur la peau. Plusieurs personnes atteintes présentent de la fatigue, de la fièvre et des courbatures, mais, si la maladie n’est pas détectée et traitée rapidement, la bactérie peut se disperser dans le sang et entraîner d’autres symptômes bien plus incommodants.

En cas de doute quant à une infection, Québec recommande d’appeler Info-Santé en composant le 811.