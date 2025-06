Pêche récréative au homard : Pêches et Océans dit non

« Considérant l’ampleur des ressources qui devraient être consacrées non seulement pour le développement, mais aussi pour le suivi des activités afin d’en minimiser les impacts sur l’état de la ressource, le MPO n’a pas l’intention de permettre une pêche récréative du homard », a indiqué Pêches et Océans Canada, par courriel.

Environ 200 personnes ont manifesté à Havre-Saint-Pierre pour le droit à la pêche récréative au homard, le 14 juin.

L’Association chasse et pêche de Havre-Saint-Pierre, qui a mobilisé les Nord-Côtiers, milite pour la cause depuis une dizaine d’années. La présence du crustacé dans les eaux de la Côte-Nord a aussi énormément augmenté dans les dernières années.

En réaction à la plus récente mobilisation, le ministère de Pêches et Océans Canada (MPO) affirme que les ressources sont déjà mobilisées pour encadrer les pêches des Premières Nations et les pêches commerciales, « un important moteur économique ».

Il faudrait déployer une structure de gouvernance, une surveillance accrue des activités de pêche et un mécanisme de suivi des débarquements pour encadrer adéquatement l’activité, selon le MPO.

En Colombie-Britannique, la pêche récréative du crabe est autorisée avec un permis, il n’y a cependant pas de homard sur la côte ouest du Canada.