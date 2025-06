C’est parti pour le Symposium de Baie-Comeau

Les artistes sont tous réunis au Pavillon du Lac et les portes sont ouvertes : la 37e édition du Symposium de peinture de Baie-Comeau est lancée !

Du 18 au 22 juin, les Nord-Côtiers sont invités à découvrir une panoplie d’artistes peintres de la région ainsi que de l’extérieur, le tout dans une ambiance chaleureuse.

« C’est un grand esprit de famille », lance la présidente d’honneur Isabelle Desrochers, lors de l’ouverture de l’événement.

« Le Symposium de Baie-Comeau, ce n’est pas rien. C’est un événement majeur dans le paysage artistique québécois. Être sélectionné est un accomplissement en soi », déclare-t-elle.

Pour toute la famille

Depuis 2023, le Symposium a intégré un volet jeunesse.

L’an dernier, ce sont 320 jeunes qui ont participé à une des activités qui leur sont proposées.

Jeudi et vendredi, 10 classes viendront concrétiser un projet de produire une œuvre sous le thème « À la manière de ».

« Je vous invite à ouvrir grand vos yeux et votre cœur et à vous laisser emporter par cette belle semaine que nous vivrons ensemble. Que cette 37e édition soit pour tous un moment inoubliable, vibrant et humain », déclare Isabelle Desrochers.