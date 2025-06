Une première pelletée de terre pour le nouvel aréna de Sept-Îles

Après des années de discussions, de débats et de tergiversations, les élus et acteurs du milieu septiliens se sont réunis pour une première pelletée de terre officielle pour la construction d’un nouvel aréna.

L’enthousiasme était bien présent à proximité du site de ce chantier qui coûtera 78,5 M$.

« Je suis extrêmement heureux et content. Pour moi, c’est une infrastructure qui va marquer le renouveau de Sept-Îles », a affirmé le maire de Sept-Îles Denis Miousse.

Denis Miousse, maire de Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-berrouard

La Ville de Sept-Îles a pris la décision de construire un nouvel aréna étant donné que l’aréna Conrad-Parent a atteint sa fin de vie utile.

Présente pour l’occasion, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, a mis de l’avant l’importance d’une telle infrastructure dans une communauté.

« Pour que les gens soient en santé, physique et mentale, c’est super important les infrastructures », dit-elle.

Elle indique que les infrastructures sportives ont un apport qui va au-delà de l’aspect de la santé. Elles permettent aux communautés de se développer.

« Les infrastructures sportives ont un pouvoir d’attraction pour la main-d’œuvre et les familles », affirme Isabelle Charest.

Le gouvernement du Québec a consenti 20 M$ pour ce projet.

La ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a indiqué qu’il s’agissait d’un événement significatif pour elle.

« Cette annonce [ pour le nouvel aréna] est particulièrement chère à mon cœur. J’avais hâte de voir ce projet se concrétiser », dit la députée de Duplessis.

Mme Champagne Jourdain indique que c’est au travers de son expérience personnelle en tant que mère d’une joueuse de ringuette qu’elle a réalisé l’importance d’un aréna dans une communauté.

« C’est là que j’ai compris à quel point, en étant sur la Côte-Nord, les sports de glace sont au cœur de nos activités et de ce qui nous rassemble » , affirme-t-elle.

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre de l’Emploi. Photo Vincent Rioux-berrouard

Le nouvel aréna devrait être prêt pour l’automne 2026. Les nouvelles installations, pleinement accessibles, pourront accueillir jusqu’à 1 800 personnes. Elles permettront la pratique des sports de glace dans des conditions adéquates et sécuritaires, et seront équipées de systèmes à la fois performants et écoénergétiques qui, en plus d’améliorer la qualité de la glace et le confort des spectateurs, feront en sorte que l’aréna pourra être utilisé douze mois par année.

C’est à l’arrière de l’aréna Conrad-Parent qu’est construit le nouvel aréna. Les travaux devraient s’échelonner sur une période de 15 à 18 mois. Lorsque le nouvel aréna sera mis en service, la Ville procédera à la démolition de l’aréna Conrad-Parent.