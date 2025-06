Une bière pour aider à protéger l’environnement

Le Port de Sept-Îles et la microbrasserie La Compagnie s’allient de nouveau pour introduire une bière caritative.

Après le succès de la bière Pointe aux Basques, le Port de Sept-Îles et la microbrasserie La Compagnie récidivent leur partenariat. Pour cette édition, la bière caritative sera pour la protection des milieux marins et côtiers.

La Corossol est une bière qui rend hommage, comme son nom l’indique, à l’île Corossol qui est située dans l’archipel de Sept-Îles. Cette île est reconnue pour la richesse de sa faune aviaire, plus particulièrement pour la présence des petits pingouins.

Cette bière est une gose à la lime et elle est déjà disponible aux points de vente habituels de la microbrasserie.

Pour chaque bière vendue, une partie des profits sera remise à un organisme local œuvrant à la protection des milieux marins.

Pour 2025, les fonds amassés seront remis au comité ZIP Côte-Nord du Golfe qui a pour mission de réaliser ou d’encourager les initiatives de restauration, de protection et de conservation du Saint-Laurent.

« Il y a des projets qui te parlent tout de suite. Quand on a su que notre bière pouvait aider à protéger, on a dit oui sans hésiter. On est fiers que la Corossol serve à faire une différence concrète pour la baie et les espèces qui l’habitent. », souligne le copropriétaire de la Microbrasserie La Compagnie, Billy Dumas.