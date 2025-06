Un financement de 165 M$ pour Métaux Torngat

Métaux Torngat a reçu un financement de 165 M$ de la part d’Exportation et développement Canada et de la Banque de l’infrastructure du Canada pour faire avancer son projet de mine de terres rares.

Cette somme permettra à l’entreprise de mener des activités en amont de la construction, notamment les études techniques et environnementales requises pour le dépôt des demandes de permis relatives aux infrastructures du projet au Québec et au Labrador.

Cette entreprise a pour projet de développer une mine dans le nord du Québec, ainsi qu’une usine de séparation de terres rares à Sept-Îles.

Métaux Torngat a conclu d’une entente de facilité de crédit-relais de 110 millions de dollars canadiens avec Exportation et développement Canada ( EDC ), ainsi qu’un engagement de prêt qui pourrait atteindre 55 millions de dollars canadiens de la part de la Banque de l’infrastructure du Canada ( BIC ).

« Ce financement survient à un moment crucial, alors que le monopole chinois sur les terres rares lourdes alimente une pénurie mondiale d’aimants permanents. Notre partenariat avec ces deux institutions canadiennes de renom nous permettra de franchir des étapes clés du projet afin d’exploiter la plus importante source – et de loin – de dysprosium et de terbium à l’extérieur de la Chine », a indiqué Yves Leduc, chef de la direction de Métaux Torngat, par voie de communiqué.

EDC fait savoir que le développement des minéraux critiques au Canada est une priorité stratégique nationale, ce qui explique un tel partenariat financier.