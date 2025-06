Le GodboutFest se transforme en grande fête de la Saint-Jean

Prévu comme le tout premier véritable festival à grand déploiement à Godbout, le GodboutFest ne verra finalement pas le jour cette année dans sa forme initiale. L’équipe organisatrice a annoncé le 17 juin en soirée, non sans émotion, que l’événement prendra plutôt la forme d’une « grosse fête de la Saint-Jean » sur la terrasse et dans le pub du village.

Confrontés à de nombreuses embûches, les organisateurs ont pris la décision de revoir leurs ambitions, tant pour des raisons humaines que financières.

« On ressent aujourd’hui le besoin de ne plus parler de GodboutFest, mais plutôt d’un gros party de la Saint-Jean, avec des artistes qu’on adore, nos clients supporteurs, chez nous », peut-on lire dans leur message diffusé sur les réseaux sociaux.

Malgré les efforts déployés, les pertes financières s’élèveraient à environ 280 000 $ pour les copropriétaires du resto-pub Ancien magasin général de Godbout.

Rappelons que ces derniers ont fait face au refus de la Municipalité d’utiliser ses terrains en raison de conditions essentielles non rencontrées notamment en lien avec la sécurité et les assurances.

Une fête tout de même au rendez-vous

Si le festival tel qu’imaginé n’a pu se réaliser, les organisateurs tiennent tout de même à offrir une programmation musicale étoffée pour souligner la Fête nationale du Québec.

Pendant quatre jours, plusieurs artistes monteront sur scène, dont Louis Bérubé, Pamela Rooney, Lex Rose, Jo-Pilon, et bien d’autres. Les billets VIP seront honorés, donnant notamment accès aux soupers-spectacles et aux meilleures places dans le pub pour les concerts présentés de 16 h à 23 h.

Remboursements offerts

L’équipe a aussi confirmé que toutes les personnes ayant acheté des billets pour l’événement initial pourront en demander le remboursement. Le traitement des demandes débutera le 24 juin, avec un délai maximal de 10 jours.

Les modalités varient selon le mode de paiement : via Weezevent ou par virement Interac. Des indications précises sont disponibles dans la publication Facebook pour contacter les organisateurs par courriel.

Des espaces de camping sans service seront également disponibles pour les festivaliers sans réservation auprès du camping municipal. Les personnes intéressées sont invitées à écrire aux organisateurs pour plus de détails.

Une ambition reportée

Loin d’abandonner leur projet de festival, les organisateurs assurent que ce changement est une pause, et non une fin. Ils espèrent reprendre le flambeau dans le futur, avec plus de temps et de ressources. « Ce n’est que partie remise pour le grand festival », affirment Valérie Desbiens et Harold Couturier.

En attendant, la communauté de Godbout s’apprête à vibrer au rythme de la musique, de la fête et de la solidarité pour célébrer une Saint-Jean plus intime, mais tout aussi chaleureuse.