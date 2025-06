Une aide de 750 000 $ de Rio Tinto IOC pour le nouvel aréna de Sept-Îles

Rio Tinto devient le premier partenaire du projet de nouvel aréna de Sept-Îles en annonçant une aide financière de 750 000 $.

Les discussions s’étaient amorcées il y a quelques mois entre la minière et la Ville, confirme José Riopel, directeur général, Chemin de fer, Port et Énergie, Rio Tinto IOC.

Ce dernier indique qu’il était important pour Rio Tinto d’investir dans un projet qui va rassembler la communauté.

« En favorisant l’accès à des infrastructures modernes et inclusives, nous souhaitons soutenir le développement social, la santé et le bien-être des familles de la région, tout en générant des retombées positives et durables pour les communautés de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam », poursuit-il.

Le maire de Sept-Îles confirme que les discussions se poursuivent avec d’autres partenaires.

« Les discussions vont bien. Il y a d’autres annonces qui vont être faites », affirme Denis Miousse.

Pour financer son projet évalué dans son ensemble à 78,5 M$, la Ville de Sept-Îles bénéficie d’une aide de 20 M$ du gouvernement du Québec. Elle espère une contribution de 10 M$ via des partenariats avec des acteurs du milieu. C’est donc une somme de 48,5 M$ qui seraient assumés par les contribuables septiliens.

C’est à l’arrière de l’aréna Conrad-Parent qu’est construit le nouvel aréna. Les travaux devraient s’échelonner sur une période de 15 à 18 mois. Lorsque le nouvel aréna sera mis en service, la Ville procédera à la démolition de l’aréna Conrad-Parent.

Le nouvel aréna aura une patinoire de dimensions conformes aux standards de la LNH et une capacité d’accueil de 1 800 places (dont 1 500 assises).