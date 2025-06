Un projet de relance pour la traverse Rimouski-Forestville

L’entrepreneur rimouskois, Louis-Olivier Carré, des Entreprises Rilec, a présenté un projet de relance de la traverse Rimouski-Forestville, lors d’une conférence de presse le 16 juin à Rimouski.

Depuis 2022, les Rimouskois et les Forestvillois sont orphelins de transport maritime depuis l’arrêt des opérations du CNM Évolution, propriété de feu Hilaire Journault. Jusqu’à maintenant, les tentatives de relance du service ont été en vain.

C’est à ce moment que Rilec entre en jeu. Ayant repris l’entreprise de son père depuis maintenant 21 ans, Louis-Olivier Carré est un acteur de premier plan en ce qui a trait à la traverse Rimouski-Forestville.

« À partir de la mise en service du CNM Évolution en 1997 jusqu’en 2022, c’est notre entreprise qui a toujours réalisé les travaux et interventions sur le navire. Nous avions alors évalué de multiples scénarios pour sa remise en service jusqu’à ce qu’on en vienne à la conclusion qu’un transfert d’entreprise devait être fait », raconte-t-il en entrevue avec le Journal.

Une entente verbale était même survenue avec Hilaire Journault pour la reprise du navire, mais suite à son décès, les choses ont changé.

« Nous avons poussé nos analyses et nous en sommes venus à la conclusion que la meilleure solution était de se tourner vers un autre bateau pour relancer la traverse », lance M. Carré.

Après une séance de magasinage, Louis-Olivier Carré s’est rendu en Europe pour réserver un navire qui a la capacité d’accueil de 300 passagers et 90 véhicules.

Pour l’instant, le navire est réservé, mais comme le mentionne le propriétaire de Rilec, « il est minuit moins une, parce que la réservation a une date d’échéance ».

Service essentiel à la population

Considérant que la traverse représente un service essentiel à offrir à la population, Louis-Olivier Carré a déposé un projet au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour une aide financière de 7 millions de dollars plus un montant de 1,9 million en taxes non remboursables.

« La première mouture de notre projet a été rejetée, mais la porte n’est pas fermée. On doit maintenant revenir avec le projet sous une autre forme. Ce qu’on souhaite, c’est que le gouvernement considère que Rimouski est la capitale régionale et que ça n’a pas de bon sens de ne pas avoir de traverse », exprime l’homme d’affaires.

Le projet a déjà reçu l’appui de la MRC de La Haute-Côte-Nord et de la Ville de Forestville. La Ville de Rimouski est aussi en faveur du projet.

Pour Micheline Anctil, mairesse de Forestville, qui met beaucoup d’énergie à la relance du service maritime entre les deux rives, la traverse Rimouski-Forestville est « un lien essentiel ».

« Elle soutient notre économie locale et régionale, stimule notre développement touristique, elle facilite le déplacement de la main-d’œuvre, donne accès aux soins et contribue à la mobilité des personnes et des biens », souligne-t-elle en clamant que « sa relance est vitale ».

Cette dernière se réjouit que l’armateur qui travaille sur un plan d’affaires depuis plusieurs mois maintenant se dévoile au grand jour. Les élus des deux rives tentent de démontrer que le projet avance et il s’agit d’une preuve bien concrète qui a été divulguée lundi.

Avec Johannie Gaudreault