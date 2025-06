Mères au front Baie-Comeau appelle à la mobilisation

Mères au front Baie-Comeau lance aujourd’hui un appel à la mobilisation sous forme de lettre ouverte à signer. « Par ses multiples projets de loi, le gouvernement provincial s’attaque à notre territoire, et ce, sans réelle consultation. Joignons nos forces pour lui faire comprendre que la Côte-Nord appartient aux gens qui l’habitent », clame le mouvement nord-côtier.

Dans sa lettre, publiée sur les réseaux sociaux, Mères au front Baie-Comeau dénonce les nombreux projets de loi « qui visent à piller nos ressources sans réelle consultation ». Les représentantes nord-côtières se disent inquiètes au plus haut point.

Elles citent en exemple l’adoption sous bâillon du projet de loi 69 qu’elles qualifient d’une « manifestation concrète du mépris flagrant de notre gouvernement envers la population et envers le processus démocratique ».

L’objectif de produire plus d’électricité pour satisfaire les ambitions des grandes entreprises aura de graves conséquences, selon Mères au front.

« La construction des nouvelles infrastructures nécessaires à cette production sera à la fois dommageable pour les milieux naturels et pour la facture d’Hydro de la population », est-il écrit dans la lettre.

Les Nord-Côtières abordent également les projets de loi 81 et 97.

« Le gouvernement sous-estime présentement notre capacité à nous unir et à lui faire face. Il semble avoir oublié que les gens de la Côte-Nord ont la couenne dure et qu’ils ne se taisent pas quand leurs droits sont bafoués et que leur territoire est en danger », peut-on lire.

Mères au front demande aux Nord-Côtiers de lutter ensemble et de se mobiliser dans leur milieu « pour les générations actuelles et futures ».

Les premiers signataires :

Josianne Dubé, Mères au front Baie-Comeau

Audrey Givern-Héroux, Mères au front Baie-Comeau

Geneviève Gagné-Dumont, Mères au front Baie-Comeau

Marie Lavoie, Mères au front pour Christian, Ann-So et William, Baie-Comeau

Emilie Schwartz, Mères au front Baie-Comeau

Julie Bérubé, Baie-Comeau

Véronique Gagnon, Baie-Comeau

Pour signer la lettre, c’est ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceE3BxcOZaWmXX7ISrkVnQBEFh82nNQuZUzBxJCDV4iQ5MiA/viewform.