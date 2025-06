Droit de parole aux citoyens au Port de Sept-Îles

Un premier comité citoyen voit le jour au Port de Sept-Îles (PSI). « Forum représentatif, inclusif et participatif », le comité citoyen est d’abord une invitation lancée à la communauté afin que celle-ci puisse s’exprimer sur les projets du port.

« Avec ce Comité citoyen, nous souhaitons créer un espace de dialogue transparent et respectueux où chaque voix peut être entendue. Il s’agit d’une invitation directe à la communauté à participer activement à la vie portuaire et à contribuer à un développement harmonieux et conforme aux préoccupations et aux aspirations locales », déclare par voie de communiqué Frédérick Jolicoeur-Tétreault, directeur des communications et des relations publiques du PSI.

Tous les Septiliens et Septiliennes intéressés sont invités à postuler via un formulaire en ligne. « Que vous soyez étudiant, retraité, travailleur, demandeur d’emploi ou entrepreneur, votre contribution compte », précise-t-on.

Le comité comptera de 8 à 12 membres de 18 ans et plus, résidents de la ville de Sept-Îles ou des territoires de Uashat Mak Mani-Utenam. Les candidats seront sélectionnés afin d’assurer une représentativité de la population. Chaque mandat comme membre du comité sera d’une durée de deux ans, renouvelable jusqu’à deux reprises. Une disponibilité pour un minimum de trois rencontres par année est attendue.

La mise sur pied du comité citoyen s’inscrit dans la volonté du PSI d’agir de manière transparente selon les grands principes du développement durable, notamment l’acceptabilité sociale.

Avec un volume projeté de plus de 40 millions de tonnes métriques pour 2025, le Port de Sept-Îles est le plus important port minéralier en Amérique du Nord. Il est doté du premier observatoire environnemental sur le Saint-Laurent pour le suivi de l’écosystème marin et est également associé à une chaire de recherche avec l’Université Laval pour l’étude des écosystèmes côtiers et des opérations portuaires.