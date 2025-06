Conseil de ville : la police intervient auprès du citoyen Claude Lessard

La Sûreté du Québec a dû demander au citoyen Claude Lessard de quitter la séance publique du conseil municipal, lundi.

Le citoyen et ex-conseiller municipal, Claude Lessard, s’est vu interdire l’accès aux séances publiques de la municipalité. Il en a été avisé par mise en demeure, le 9 mai.

Lundi, il a voulu y assister. Un policier de la Sûreté du Québec a dû lui demander de quitter. M. Lessard a obtempéré.

La séance du conseil a été retardée d’une dizaine de minutes.

Le maire Miousse a rappelé qu’à la suite de débordements de M.Lessard lors de séances en mars et en avril, le conseil a pris la décision de l’exclure. Cette décision sera appliquée jusqu’à la prochaine élection, en novembre 2025, alors qu’un nouveau conseil sera élu.

« On trouve cela regrettable qu’il y ait des citoyens qui s’emportent trop dans leur façon de parler », a affirmé le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

La directrice générale de la Ville, Catherine Lauzon, a pris la parole pour remercier les élus d’avoir pris cette mesure. C’est elle qui s’était retrouvée au cœur de certains propos de M. Lessard où ce dernier parlait d’un hypothétique «congé pour les accouchements» de la directrice générale.

« En tant que femme et femme directrice générale, je crois que c’est important de dénoncer des comportements et des agissements qui n’ont pas leur place en 2025 », a-t-elle dit. Elle a été applaudie par certains membres du conseil et des citoyens présents sur place.