Un été animé au Vieux-Poste de Sept-Îles

Avec un achalandage touristique important qui est attendu cet été sur la Côte-Nord, le Vieux-Poste se prépare à les accueillir.

Le Vieux-Poste de Sept-Îles ouvrira ses palissades du 21 juin au 31 août 2025. Il sera accessible tout l’été, sauf les lundis, de 10h à 12h et de 13h à 17h. Une animation aura lieu au comptoir de traite toutes les 40 minutes, où un commis de la Compagnie de la Baie d’Hudson racontera une histoire d’échanges économiques et culturels entre Euro-canadiens et autochtones à l’origine de ce poste de traite qui fut actif pendant environ 170 ans.

Pour l’ouverture le 21 juin, une journée portes ouvertes est organisée. En plus des visites, il y aura une activité de tissage présentée en collaboration avec le Cercle des fermières de Sept-Îles. L’activité se déroulera en après-midi, sur inscription seulement.

Un quiz touristique régional aura lieu le 25 juin. Dans l’ambiance très conviviale de la chapelle du Vieux-Poste, la quarantaine de participants attendus seront invités à tester leurs connaissances sur les attractions, les événements, les sites, la faune, la flore et les entreprises touristiques nord-côtières.

Le quiz est offert le 25 juin dès 19h, au 20, rue Shimun, sur inscription seulement. Faites vite, les places sont limitées (équipes de 2, maximum 20 équipes). Le coût est de 10$ par équipe, et des prix d’entrée et de participation sont à gagner.

Pour vous inscrire ou pour toute demande d’information, visitez la page Facebook du Vieux-Poste de Sept-Îles, téléphonez au 418 444-0713 ou écrivez à l’adresse suivante : vieux-poste@mrcn.qc.ca