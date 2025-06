Tension sur la rivière Moisie : « C’est chez nous ici »

Le chef Shetush laisse un an à Québec pour une restitution du secteur du Camp de pêche de la rivière Moisie aux Innus. Si cela ne s’avère pas, l’été prochain, la communauté occupera le territoire avec un campement.

Le Club Adams, maintenant le Camp de pêche de la rivière Moisie, est toujours détenu par des propriétaires privés étrangers. Chaque année, il y a des tensions entre les Innus et les pêcheurs.

Les Innus réclament cette partie de la rivière Moisie au gouvernement du Québec.

« Il n’y a pas d’ouverture de la part des propriétaires, pour céder cette partie de la rivière. C’est au gouvernement, d’exiger la reprise», affirme le chef Shetush.

Les Innus ressentent une urgence de protéger la ressource, qu’ils disent en danger de disparition, en raison de la surpêche.

Ils se sont rendus au Camp de pêche de la Rivière Moisie à midi, samedi. Il y avait une trentaine de bateaux, dont un avec à son bord le chef Jonathan Shetush, pour aller placer le drapeau de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, à la place du drapeau du Camp de la rivière Moisie. C’est la deuxième fois, depuis 2017, alors qu’il était conseiller, que le chef Shetush vient demander cette portion de la rivière Moisie.

Le chef est allé parler à un des employés sur place. Il lui a remis le drapeau du Camp qu’il venait de décrocher.

« Est-ce que c’est vous qui dérangez nos pêcheurs, qui pêchent tranquillement à la mouche? Pouvez-vous calmer vos travailleurs de déranger nos pêcheurs? », a-t-il demandé.

« Là vous ne parlez plus, mais vous parlez fort à mes membres hein! Ça c’est votre drapeau, prenez-le, amènes-le aux Américains et dites leurs d’être tranquilles quand mes membres viennent pêcher ici », a-t-il ajouté.

L’employé est resté de marbre et a pris le drapeau. S’en sont suivis des acclamations de la cinquantaine de membres de la communauté attroupés autour des deux hommes.

« C’est chez nous ici. On va mener un combat contre le gouvernement du Québec. On va planter notre drapeau ici et on veut s’assurer qu’il va y demeurer. C’est chez nous ici, on va reprendre ça ici. Respectez nos pêcheurs. Je ne veux pas avoir à revenir ici pour vous le redire. Merci de ton écoute», a dit le chef à l’employé.

Une lettre à François Legault

Avant de se rendre au Camp, le chef Shetush a envoyé une lettre au premier ministre François Legault, afin de réaffirmer les droits ancestraux des Innus.

Il lui demande de « mettre fin à la privatisation injustifiée d’un secteur crucial de la Mishta Shipu », peut-on lire dans le document.

Le chef dénonce l’intimidation croissante de la part des agents de sécurité du Camp, qui cherchent, selon lui, à dissuader les Innus de pratiquer leurs droits sur leur propre territoire. « Il est inacceptable qu’en 2025, une entité privée appartenant à de riches intérêts étrangers puisse encore revendiquer la possession non seulement des rives, mais également du lit de la rivière Mishta Shipu », y écrit-il.

Le chef Shetush en discussion avec un employé du Camp de pêche de la rivière Moisie, samedi. Photo Sylvie Ambroise