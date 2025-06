Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Le phare de Pointe-des-Monts ferme ses portes pour la saison 2025

L’un des emblèmes touristiques et patrimoniaux de la Côte-Nord restera fermé pour l’été 2025. La Corporation du Phare de Pointe-des-Monts a annoncé qu’elle ne sera pas en mesure d’assurer ses opérations pour la saison touristique à venir, en raison de nouvelles conditions imposées par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), propriétaire du site.

Violence armée : deux hommes arrêtés sur la rue Falkan à Sept-Îles

Deux hommes ont été arrêtés à Sept-Îles, le 6 juin, lors d’une perquisition en lien avec le trafic de drogue dans une résidence de la rue Falkan.

Démolition d’un pont au cœur d’une controverse à Rivière-aux-Graines

Les résidents de Rivière-aux-Graines s’opposent à la démolition à venir du pont P-09275, celui de l’ancien chemin de Rivière-aux-Graines qui les relit à la Rivière-à-la-Chaloupe, leur offrant une deuxième option pour évacuer.

Un nouveau PDG pour le CISSS de la Côte-Nord

Santé Québec a nommé Jean-Francois Miron à titre de président-directeur général du CISSS de la Côte-Nord. Il entrera en fonction le 7 juillet.

Boucar Diouf accompagne Gilles Vigneault à Natashquan

L’humoriste/conteur Boucar Diouf accompagne Gilles Vigneault « pour un retour chargé d’émotion à Natashquan », dans le cadre d’un documentaire qui sera présenté à Télé-Québec, le 22 juin.

Un projet d’envergure pour sauver le saumon

L’étau se resserre sur les populations de saumons qui devront tous être remis à l’eau par les pêcheurs cet été, à la suite d’un déclin démographique historique. Pour éviter le pire, le gouvernement lance un grand projet de suivi et de repopulation à travers la province. Chez nous, c’est la rivière Sainte-Marguerite qui fera office de laboratoire sur un horizon d’une dizaine d’années.

Des vélos réparés puis donnés aux nouveaux arrivants de Sept-Îles

Le gérant de Mon Vélo, Dominic Leblanc, redonne vie à des vélos usagés pour les offrir aux nouveaux arrivants avec l’aide d’Alpha Lira et des Norkotières.

Michael Sabia, PDG d’Hydro-Québec, démissionne pour rejoindre le Cabinet Carney

Le président et directeur général d’Hydro-Québec, Michael Sabia, quitte ses fonctions et deviendra greffier du Conseil privé du Canada et secrétaire du cabinet.

Métaux Torngat penche vers le site de Pointe-Noire

C’est vers le site plus consensuel de Pointe-Noire que l’entreprise de Métaux Torngat ira probablement installer son usine de séparations de terres rares à Sept-Îles.

Une mort jugée suspecte à Pessamit : la SQ prend en charge l’enquête

La Sûreté du Québec (SQ) a pris en charge une enquête pour mort suspecte à la suite de la découverte d’un corps sans vie dans une résidence de la communauté innue de Pessamit, survenue dans la matinée du 9 juin.