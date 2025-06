Boréatech réinvente la santé animale

Le Centre de soins animaliers préventifs Boréatech de Baie-Comeau redéfinit l’accès aux soins animaliers. Fondée en novembre 2024 par quatre techniciennes en santé animale, l’entreprise se distingue non seulement par son modèle d’affaires novateur, une première au Québec, mais aussi par son engagement régional. Un pari audacieux qui porte déjà ses fruits.

Mélanie Pelletier, Marie-Noëlle Tremblay, Sandra Savard et Samya St-Onge ont travaillé ensemble durant plusieurs années à l’Hôpital vétérinaire Manicouagan. Sachant que la fermeture définitive de l’établissement s’officialisait, Mme Pelletier s’est mise en mode solution. Il fallait trouver un miracle.

Pour elle, comme pour ses trois collègues et aujourd’hui associées, continuer de vivre à Baie-Comeau sans poursuivre leur vocation était une chose impossible à réaliser.

« On n’avait pas vraiment une fibre entrepreneuriale au départ, mais on savait qu’on ne voulait pas changer de domaine », explique Samya St-Onge.

Mélanie Pelletier a alors entrepris les démarches avec l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, pour définir les services que des techniciennes pouvaient offrir de façon autonome.

« Ils ont été ouverts à notre projet et c’est ce qui nous a permis de proposer une gamme de soins beaucoup plus large que prévue », se réjouit-elle.

La technologie au service des soins animaliers

L’innovation majeure de Boréatech repose sur son système de télémédecine. En collaboration avec trois vétérinaires, le centre permet aux patients d’avoir accès à une expertise médicale, sans quitter la région.

Les consultations se font via des écrans interactifs, avec les techniciennes servant d’intermédiaires. Elles réalisent les examens préliminaires, manipulent les animaux et transmettent en temps réel les images et données nécessaires aux diagnostics.

De plus, le centre Boréatech dispose d’un laboratoire d’analyses, d’une pharmacie, d’un service de suivi postopératoire et d’une boutique spécialisée. Ces services permettent d’éviter de nombreux déplacements vers d’autres régions.

« Les gens sortent de leur rendez-vous surpris de voir tout ce qu’on peut faire », raconte Marie-Noëlle Tremblay. « L’autre jour, un client m’a dit qu’il pensait juste obtenir un vaccin, mais il est reparti avec un plan de traitement complet pour son chien. »

Le Centre Boréatech détient trois salles d’examen de télémédecine, un laboratoire, une pharmacie et une boutique spécialisée. Photo Kassandra Blais

Un impact régional inestimable

En quelques mois seulement, le Centre Boréatech a ouvert plus de 1 300 dossiers et les entrepreneures affirment recevoir des appels pour l’ouverture de dossier tous les jours. La clientèle majoritairement nord-côtière s’étend de Fermont aux Escoumins.

Cette proximité avec la clientèle régionale change la donne pour de nombreux propriétaires d’animaux.

« Un client était tellement reconnaissant de ne pas avoir à faire des heures de route, qu’il nous a nettoyé les vitres de la bâtisse en guise de remerciement », partage en riant Mme Tremblay.

Boréatech joue aussi un rôle clé dans la prévention de l’abandon des animaux. Plusieurs clients ont confié qu’ils avaient renoncé à adopter un animal, faute de soins accessibles. Aujourd’hui, certains reviennent avec un nouveau compagnon, soulagés d’avoir une solution locale et fiable. D’autres ont pleuré de joie, lorsqu’ils ont appris que des solutions de traitement leur étaient offertes avec l’ouverture de l’entreprise.

« Certains clients croyaient être dans l’obligation de faire euthanasier leur animal », ont confié les femmes d’affaires.

Un modèle d’affaires pionnier

Boréatech est le premier centre fondé et géré par des techniciennes en santé animale dans la province. Ses fondatrices ont non seulement dû bâtir une structure organisationnelle unique, mais aussi, s’assurer que leur modèle respectait les réglementations en vigueur.

L’obtention d’une bourse de 20 000 $ dans le cadre du concours de Bijoux Medusa a été un solide coup de pouce.

« On ne l’avait pas budgété, alors quand on a appris qu’on avait gagné, c’était comme un miracle », confie Mme Tremblay. Le quatuor de l’entreprise a d’ailleurs remporté deux distinctions lors du gala Ose Entreprendre 2024, et ce, même s’ils n’avaient pas encore ouvert leurs portes.

Un avenir prometteur

Aujourd’hui, l’équipe ne compte pas ralentir le rythme.

« On n’a pas de limite d’inscriptions et on ne compte pas en imposer, tant que notre capacité d’accueil le permet », affirme Mme Tremblay. Avec des délais d’attente oscillant entre une et trois semaines, Boréatech fonctionne à plein régime, tout en maintenant un niveau de service optimal.

Le succès du centre pourrait bien inspirer d’autres régions de la province confrontées aux mêmes défis. En attendant, ces quatre entrepreneures continuent d’écrire leur histoire, une consultation à la fois, avec pour mission de démontrer que l’innovation et la passion peuvent transformer des contraintes en opportunités durables.