Une manifestation pour la pêche récréative aux homards à Havre-Saint-Pierre samedi

L’Association chasse et pêche de Havre-Saint-Pierre organise une manifestation et une « dégustation » le 14 juin pour revendiquer la pêche récréative aux homards.

« On revendique le droit d’acheter un permis de pêche du MPO [Pêches et Océans Canada] pour pouvoir récolter le homard qu’on a en abondance dans la région », explique Stéphane Boudreau, président de l’association qui compte 675 membres.

Les Cayens espèrent que la nouvelle ministre des Pêches et des Océans dans le cabinet de Mark Carney, Joanne Thompson, sera plus ouverte que l’ancienne députée responsable Diane Lebouthillier.

« Notre but ce n’est pas de nuire aux pêcheurs commerciaux, ce sont nos alliés », précise Monsieur Boudreau.

Le rassemblement aura lieu « à l’ouest de Béton Provincial » à 9h samedi matin. Les pêcheurs invitent les manifestants à apporter leurs équipements de pêche et de dégustation. « Le homard sera au rendez-vous », est-il indiqué sur la publication Facebook.

« Chaque personne va décider de son implication », a ajouté Stéphane Boudreau à propos de la pêche irrégulière prévue samedi.

À midi vendredi, 244 utilisateurs avaient partagé la publication.

La pêche récréative aux crustacés du fleuve Saint-Laurent est un enjeu qui mobilise les Nord-Côtiers depuis plusieurs années.

« On ne revendique pas strictement pour l’Association chasse et pêche, on revendique pour tous les gens de la Côte-Nord », affirme Monsieur Boudreau.

La députée fédérale de la Côte-Nord, Marilène Gill, soutient les Nord-Côtiers qui veulent pêcher le homard pour leur consommation personnelle.

En mars dernier, le pêcheur amateur Jean-Claude Cormier avait aussi affirmé au Nord-Côtier que sa prochaine action militante serait un festin de homards en public.

La pêche non commerciale du homard est autorisée en Colombie-Britannique, ce qui renforce le sentiment d’injustice des Nord-Côtiers.