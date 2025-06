Le président de la FQM rencontre les élus nord-côtiers

Durant trois jours, le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, était en tournée sur la Côte-Nord afin de discuter des enjeux touchant la région.

Entre le 11 et 13 juin, il s’est notamment arrêté à Forestville, à Port-Cartier et à Havre-Saint-Pierre. M. Demers a donc pu constater par lui-même l’immensité du territoire et les distances qui séparent les différentes municipalités nord-côtières.

Le président de la FQM rappelle qu’il est important d’aller sur le terrain pour rencontrer les élus municipaux afin de comprendre concrètement les problématiques auxquelles les municipalités sont confrontées.

« Leurs enjeux, leurs actions, leurs bons coups aussi viennent alimenter nos réflexions et les actions que la FQM met en place pour bien représenter les intérêts des régions. Cela nous permet aussi de voir parfois émerger de nouveaux besoins qui peuvent également orienter les services que la FQM peut leur offrir », dit M. Demers.

Durant ce périple, il a pu discuter avec des dizaines d’élus de la Côte-Nord. Parmi les sujets qui ont été abordés, celui de la fiabilité des services de transport a été bien présent.

« J’ai pu voir la dépendance que la Côte-Nord a par rapport aux traversiers », dit-il.

Il a constaté que les problèmes d’accès aux soins de santé et les enjeux de transports touchent plus les Nord-Côtiers, que les résidents d’autres régions.

L’enjeu des travailleurs temporaires étrangers a également été au cœur des discussions. Des élus lui ont exprimé l’importance qu’a ce type de travailleurs pour certaines entreprises de la Côte-Nord.

« Il faut comprendre que l’immigration a une très grande importance dans une région comme la Côte-Nord », dit-il.