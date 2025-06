Le Phare veut reconstruire

C’est avec optimiste que la Ressource le Phare regarde vers l’avenir, six mois après qu’une partie de ses installations aient été la proie des flammes.

« Ça va bien », lance Mélanie Dorion, directrice générale de l’organisation, qui admet toutefois que les défis ont été nombreux au cours des derniers mois.

Avec le nettoyage du site et le dossier des assurances réglés, le Phare met en place sa vision pour l’avenir.

La directrice générale a travaillé à développer une stratégie qu’elle présentera aux différents acteurs impliqués. Elle consisterait à installer une ligne de tri qui permettrait de traiter les matières recyclables et les résidus de construction, de rénovation et de démolition. Il faudrait aussi reconstruire le dôme et un nouveau bâtiment. Le projet est évalué à plusieurs millions de dollars.

Elle présentera cette vision aux partenaires du Phare et c’est par la suite que l’organisme pourra aller de l’avant.

« À nous seuls, on ne peut porter ce projet. Il faut vraiment s’assurer qu’on a des partenaires et qu’on travaille dans la même direction », dit-elle.

Dans les circonstances, il est trop tôt pour donner un échéancier. Elle indique qu’il est aussi possible que le projet change. Pour Mme Dorion, la première priorité est de respecter la mission du Phare, qui est une entreprise adaptée donnant de l’emploi à des gens composant avec des limitations.

Durant les derniers mois, l’une des préoccupations principales aura été de s’occuper des travailleurs. Dans les jours suivant l’incendie, une quarantaine de personnes avaient perdu leur emploi. Il devenait alors prioritaire de les réintégrer au travail. Il s’agissait d’un défi important. L’une des solutions a été d’augmenter le nombre d’heures d’ouverture de l’écocentre et du magasin de réemploi.

« Il a fallu les réintégrer dans un nouveau milieu avec de nouveaux collègues et une nouvelle routine de travail. On y est arrivée, mais c’était beaucoup d’investissement en temps », affirme la directrice.

Ce sont 18 employés qui n’ont toujours pas retrouvé leur travail.