Une aide de 170 000 $ au Festival de la chanson de Tadoussac

Une bonne nouvelle vient d’être annoncée pour le Festival de la chanson de Tadoussac, dont la 41e édition est sur le point de commencer. Le gouvernement du Québec lui accorde une aide financière 170 000 $.

C’est le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui en fait l’annonce le 12 juin, par voie de communiqué, au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, et de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

« Le Festival de la chanson de Tadoussac, c’est bien plus qu’un événement culturel : c’est un temps fort de la saison où la communauté se rassemble pour célébrer la musique et la beauté de notre coin de pays. Chaque année, on sent l’énergie, la passion et le cœur que les organisateurs y mettent, et c’est ce qui rend ce festival si unique. Bon festival à tous » , déclare M. Montigny.

Avec sa programmation riche et variée menée par plus de 50 artistes, le festival met en vedette la chanson francophone et une multitude de prestations dans les lieux naturels uniques de la Côte-Nord. Que ce soit au rythme des chansons rock, folk ou trad, ou en découvrant les artistes qui participent aux Chemins d’écriture, les oreilles du public seront charmées, estime Québec.

« À travers sa programmation chargée et diversifiée, l’événement se démarque par le tremplin exceptionnel qu’il offre aux artistes de la relève », souligne quant à lui M. Lacombe.

Rappelons que ce printemps, le Festival de la chanson de Tadoussac a subi une coupure importante de subvention de la part du gouvernement du Canada, ce qui a nécessité des ajustements pour réussir à boucler son budget. Une campagne de sociofinancement a été lancée afin de solliciter le soutien de la communauté.

Pour connaître la programmation :