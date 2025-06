Salle Jean-Marc-Dion | Une programmation relevée de spectacles

Il faudra être rapide sur le clavier le 13 juin, date de la mise en vente des billets pour la saison automnale de spectacles de la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles. Les représentations de Simon Leblanc, Megan Brouillard et Louis Morissette risquent de partir comme des petits pains chauds.

C’est Brigitte Bois-Joli qui lancera le bal pour la saison automnale, le 13 septembre.

Pour Simon Leblanc, son passage à la Salle JMD de Sept-Îles sera le 5 novembre. Quelques restrictions s’imposent pour la vente des billets de son spectacle Présent. Il y aura une limite de quatre billets par transaction, à la demande de l’équipe de l’artiste, puisque la popularité de l’humoriste fait en sorte qu’il est pris à partie par les bot internet (des logiciels automatisés parfois nuisibles).

« Il n’annonce pas ses spectacles sur les réseaux sociaux », indique la directrice générale de la Salle Jean-Marc Dion, Émilie Lavoie.

La demande sera forte aussi pour Megan Brouillard, humoriste particulièrement appréciée par le public. Mme Lavoie ajoute aussi les noms de Mona de Grenoble et Messmer.

Parmi les autres artistes populaires qui viendront à Sept-Îles à l’automne, il y a les fidèles 2 Frères, Yves Lambert, Ludovick Bourgeois et Francis Degrandpré, « qui a pris du fan base ».

« On a une couple de bons shows qui étaient demandés et des découvertes, dont Mentana, décrit comme les prochains Salebarbes », renchérit la directrice générale.

La programmation comprend aussi du Hip Hop, de la musique traditionnelle, de la danse et encore plus. En théâtre, la saison automnale sera plus tranquille, avec une seule pièce. La programmation complète et les détails sur la vente des billets se trouvent sur le site Internet de la Salle JMD.

Déjà l’hiver

On connaît déjà quelques noms qui seront de la programmation hiver 2026. On parle notamment de Dave Fenley, Paul Daraîche, Jean-François Mercier, Marc Dupré, les Gars du Nord, Simon Gouache, Billy Tellier et les Boys, le spectacle, en théâtre.

Pour cette pièce, Émilie Lavoie a « mis sa tête sur le billot, car ça coûte cher les faire venir ici », assure-t-elle. Ceux et celles qui interprèteront les bons vieux Fernand, Bob, Mario, Stan, Méo, Léopold et autres personnages cultes seront à Sept-Îles pour deux soirs, en mars.

La directrice générale souligne que la saison automnale en sera une de transition, puisqu’elle est à revoir le système d’abonnement pour les membres. Le tout sera présenté à l’automne. « On veut garder l’intérêt des gens, en facilitant la gestion pour nous. »

L’été avant tout

Avant l’automne et l’hiver, il y a l’été. Le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier et la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles seront les lieux de quelques arrêts du ROSEQ (Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec).

À Port-Cartier, sur les treize spectacles au calendrier, onze sont du ROSEQ. Les deux autres ont une saveur locale avec le Port-Cartois d’origine Will Verreault, sur la scène extérieure pour un spectacle gratuit le 19 juin, et StrutR, un band rock, le 14 août. C’est sans compter la participation à la batterie du natif de Port-Cartier, Michel Bélanger (le frère de Julie, l’animatrice), pour Bestov, qui livrera les succès Top 40/pop/rock/dance des 50 dernières années.

À Sept-Îles, la tournée du ROSEQ prend place dès la mi-août. Onze spectacles en un mois en formule cabaret ou intime sont dans les cartons, allant entre autres d’un hommage à Plume Latraverse, à Stéphane Fallu, à Michel Faubert.