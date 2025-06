Même avec un handicap, des Nord-Côtiers ont pu faire de l’escalade au Cégep de Sept-Îles 

Des athlètes nord-côtiers ayant différents types de limitation fonctionnelle ont pu essayer le mur d’escalade du Cégep de Sept-Îles, grâce a Accès Grimpe, lors de la deuxième édition de La Tournée à vos marques.

Après une première édition à Baie-Comeau en 2024, la compétition amicale La Tournée à vos marques ! s’est déplacé dans au Cégep de Sept-Îles, où plusieurs écoles et associations de la région se sont affrontées, le 11 juin. Il s’agit d’une initiative de Altergo de Montréal, en collaboration avec l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord(ASLSCPVH).

La présence d’Accès Grimpe a permis d’adapter le parcours du mur d’escalade du gymnase du Cégep, pour que les participants ayant des limitations puissent en bénéficier de façon sécuritaire.

Chris Castonguay, l’animateur d’Accès Grimpe, a adapté les méthodes d’escalade pour les personnes handicapées physiques et intellectuelles.

« La réflexion collaborative est essentielle pour trouver des solutions simples et efficaces à l’adaptation des systèmes déjà en place », indique M. Castonguay.

Il utilise des outils comme des poulies de sauvetage et des harnais spéciaux pour faciliter l’escalade.

Les gens responsables du mur d’escalade ont rencontré Chris Castonguay et des solutions à long terme sont réfléchies, pour l’adaptation permanente du mur.

« Il s’agit de prendre le temps et d’y réfléchir. J’ai bougé quelques prises et il reste quelques enjeux comme de rapprocher les cordes des murs, ça va être hyper simple avec une poulie », dit-il.

Les participants provenaient des écoles de Jean-du-Nord, Manikanestish, Tshishteshinu (Mani-utenam) et Johnny Pilot, en plus de la participation du volet adulte de l’ASLSCPVH et du Comité nord-côtier des accidentés de la route, secteur Sept-Îles.

Sept-Îles étant le dernier arrêt de la tournée, une douzaine de médailles ont été distribuées aux participants de la Côte-Nord ayant eu les meilleures performances de la province.