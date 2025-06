Le coordonnateur de Vieux-Quai en Fête devient directeur de la Chambre de commerce

Christophe James devient directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, poste qui n’avait pas trouvé preneur depuis l’annonce du départ de l’ancien directeur, l’automne dernier.

En septembre 2024, l’ancien directeur de la Chambre, John-James Blanchette, avait annoncé qu’il quitterait pour relever de nouveaux défis. Son poste n’avait pas trouvé preneur avant aujourd’hui, sois près de 9 mois plus tard.

« C’est un honneur pour moi de me joindre à une organisation aussi dynamique, au cœur des transformations de notre région. Je souhaite mettre l’accent sur l’écoute, l’innovation et la mise en valeur de nos forces locales pour faire rayonner nos entreprises et nos organismes », commente Christophe James, connu pour être le coordonnateur de Vieux-Quai en Fête et de Ciné 7. Il entrera d’ailleurs officiellement en fonction à la CCSIUM le 12 juillet, une journée avant la fin du festival de musique.

Pour assurer une « transition harmonieuse », il sera accompagné par Jessica Bélisle qui occupait l’intérim à la direction, quelques heures par semaine, pour permettre le maintien des activités administratives de l’organisation pendant la période de recrutement. Elle a elle-même été directrice générale de la Chambre de 2018 à 2022.

« Christophe est un rassembleur. Son expertise, son énergie et sa capacité à

mobiliser les milieux économique et communautaire font de lui un choix naturel

pour accompagner la Chambre dans ses projets actuels et futurs », souligne

Shukapesh André, co-président de la CCSIUM, par communiqué.

« L’arrivée de Christophe James représente une nouvelle énergie pour la Chambre. Sa connaissance du milieu, son approche humaine et sa volonté de bâtir des ponts durables entre les acteurs économiques sont des atouts précieux pour l’avenir de la Chambre de commerce », indique pour sa part Gabriel Striganuk, également co-président de la Chambre.