Inauguration à l’automne 2025 pour le Pavillon de recherche du Cégep de Sept-Îles

Les travaux progressent pour le Pavillon de recherche et d’innovation Rio Tinto–IOC et l’inauguration est prévue pour l’automne 2025.

Les travaux qui ont débuté en 2023 sont toujours en cours sur le bâtiment qui est situé sur les terrains du Cégep de Sept-Îles.

Le nouvel édifice accueillera le Centre d’innovation de la Côte-Nord et il hébergera trois unités de recherche. Elles seront consacrées à la recherche et à la valorisation des innovations dans des secteurs clés pour l’économie de la Côte-Nord, soit le transport et la maintenance ferroviaires, la maintenance industrielle et l’intelligence énergétique. Le nouveau pavillon inclura également des bureaux de chercheurs, ainsi que des espaces de travail communs et d’autres destinées à l’entrepreneuriat et à la valorisation des innovations.

La construction du pavillon est estimée à 42M$. Rio Tinto IOC soutient le projet avec une contribution de 4M$.

Direction générale

D’ailleurs, le Centre d’entrepreneuriat et de valorisation des innovations de la Côte-Nord (CEVI), qui assurera, conjointement avec le Cégep de Sept-Îles, le déploiement du nouveau Centre d’innovation, a trouvé son nouveau directeur général.

Il s’agit de Daniel Lavallée. Il est titulaire d’un doctorat en gestion de la technologie et de l’innovation ainsi que d’un diplôme en génie industriel de Polytechnique Montréal. Il possède une vaste expérience en services-conseils aux entreprises, en développement économique et en gestion des opérations dans le secteur manufacturier.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je joindrai mes efforts aux entreprises novatrices de la région ainsi qu’aux équipes dynamiques des unités de recherche du Cégep de Sept-Îles pour appuyer le développement du nouveau Centre d’innovation », a déclaré M. Lavallée.

« Le lien entre le CEVI et le Cégep de Sept-Îles est important. Ensemble, nous visons à développer un moteur d’innovation, de transfert technologique et de développement économique pour la Côte-Nord. La nomination de M. Lavallée vient renforcer cette synergie essentielle à la réussite du nouveau Centre d’innovation de la Côte-Nord », souligne David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles.