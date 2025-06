Québec abandonne le prix plancher de l’essence pour stimuler la concurrence

Le Québec a aboli l’application du prix plancher pour l’essence et le carburant diesel afin de réduire les coûts à la pompe.

Le gouvernement québécois a annoncé cette mesure en avril, après que le gouvernement fédéral a supprimé la taxe carbone à la consommation.

Le prix plancher était en place depuis les années 1990 pour protéger les petites stations-service de la concurrence des plus grandes.

«Avec cette loi, on vient protéger notre économie et nos consommateurs. Je salue le travail de Samuel dans le cadre de cet important dossier. Désormais, on retire l’application du prix plancher, a expliqué par voie de communiqué la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette. J’invite les entreprises à réduire le prix à la pompe. Tous les Québécois en sortiront gagnants.»

Le gouvernement espère que sa suppression stimulera la concurrence et fera baisser les prix.

«Après 28 ans, le libre marché est enfin de retour dans le secteur de l’essence au Québec, a expliqué par voie de communiqué le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre Fréchette, Samuel Poulin. À des milliers d’occasions, les Québécois n’ont pas été en mesure de payer un prix plus bas en fonction des nombreuses mises en demeure envoyées entre concurrents.»

Le prix minimum a été officiellement supprimé samedi dans le cadre d’un important projet de loi sur l’énergie adopté par la province.

Le Québec a conservé son système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de carbone, qui ajoute environ 10 cents au prix du litre d’essence, et le prix de l’essence y est actuellement l’un des plus élevés du pays.