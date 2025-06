La Tournée Vision Énergie s’arrête sur la Côte-Nord

Une journée de consultations sur l’avenir énergétique du Québec se tient mardi, à Baie-Comeau, dans le cadre de la Tournée Vision Énergie. Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, pilotera cette activité.

La ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, qui ne peut être présente à Baie-Comeau, a discuté avec le Journal de l’idée derrière cet exercice.

« De quelle manière notre mix énergétique devrait évoluer ? On a beaucoup reposé sur les grands barrages hydroélectriques. Maintenant, comment voit-on l’énergie éolienne, solaire ou encore la biomasse », mentionne-t-elle d’entrée de jeu.

Mme Fréchette a amorcé en mars, avec M. Montigny, ces rencontres avec les principaux acteurs actifs dans le domaine énergétique, économique, politique ou institutionnel.

« On rencontre aussi les gens du milieu académique, des Premières Nations. On regroupe habituellement entre 30 et 50 personnes », ajoute-t-elle.

Yves Montigny sera donc seul pour cette journée à Baie-Comeau. Il s’adressera aux médias durant la journée.

Projet de loi 69

Ces consultations servent au gouvernement dans l’évolution du projet de loi 69.

« Le projet de loi vient créer le cadre qui va permettre le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques de devenir la feuille de route, ou la référence, vers lequel on se dirige dans notre objectif de transition énergétique », explique la ministre.

C’est un grand changement, dit-elle, qui a besoin de consultations auprès de la population.