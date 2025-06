Des vélos réparés puis donnés aux nouveaux arrivants de Sept-Îles

Le gérant de Mon Vélo, Dominic Leblanc, redonne vie à des vélos usagés pour les offrir aux nouveaux arrivants avec l’aide d’Alpha Lira et des Norkotières.

Depuis deux ans, Dominic Leblanc donne des ateliers à une communauté féminine de plein air sur la Côte-Nord, Les Norkôtières. Tout en gagnant en autonomie par l’apprentissage de réparation de vélos, elles redonnent à la communauté septilienne. En compagnie du gérant de Mon Vélo, elles réparent les vélos désuets donnés par le public et ceux-ci sont ensuite remis à l’organisme Alpha Lira, qui les distribue aux nouveaux arrivants de la région.

« Il y a deux ans, le gérant de Mon Vélo, Dominic Leblanc, a contacté l’organisme Alpha Lira pour proposer son aide à l’intégration des nouveaux arrivants en leur offrant des vélos reconditionnés, pour qu’ils puissent se déplacer pour le travail, ainsi que pour aller faire leur épicerie », raconte Maïmouna Diarra, agente d’intégration à l’organisme Alpha Lira.

Cette année, la liste d’attente compte une soixantaine de noms.

« Plusieurs n’ont pas les moyens de prendre un taxi (…) Les demandes sont variées que ce soit pour adultes ou enfants », ajoute-t-elle.

Une partie de l’équipe d’Alpha Lira, lors de la remise des vélos le 10 juin. Photo Émilie Caron-Wart

Nicolas Bonnand, chargé de projet chez Alpha Lira a pu profité de ce partenariat, lors de son arrivée au Québec, l’année dernière. Il a reçu le don de trois vélos pour ses enfants.

« En plus de découvrir le quartier, les enfants ne font plus de vélos seuls, maintenant c’est avec les voisins et les copains », dit-il.