Démolition d’un pont au cœur d’une controverse à Rivière-aux-Graines

Les résidents de Rivière-aux-Graines s’opposent à la démolition à venir du pont P-09275, celui de l’ancien chemin de Rivière-aux-Graines qui les relit à la Rivière-à-la-Chaloupe, leur offrant une deuxième option pour évacuer.

Un chemin d’accès supplémentaire au site de villégiature de Rivière-aux-Graines a été construit en 2014. Auparavant, seul le pont du chemin communément appelé le chemin des postillons existait.

Rivière-au-Tonnerre a adopté une résolution en décembre 2023 pour la démolition de ce dernier. La municipalité de moins de 300 âmes affirme manquer de fonds pour en faire l’entretien, mais la cinquantaine de villégiateurs veulent garder les deux accès.

« Lors de son inspection en août 2022, le ministère des Transports a décelé certains problèmes sur la surface du pont nécessitant des travaux palliatifs, qui revenaient à la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre », confirme Marie-Ève Hébert, conseillère en communication pour le ministère des Transports, et de la Mobilité durable par courriel.

Pour répondre à la demande municipale, le ministère des Transports a octroyé un contrat à la suite d’un appel d’offres, en mai dernier. Le pont sera démoli en juillet, au coût de 168 500 $.

Les citoyens ont appris la nouvelle grâce aux appels d’offres qui sont de nature publics.

Le Septilien Félix Jean possède un chalet à Rivière-aux-Graines. Il déplore que la municipalité de Rivière-au-Tonnerre n’ait pas fait d’affichage public pour avertir les résidents qu’une telle résolution serait prise.

« Ils sont capables de nous envoyer des lettres pour nous demander de mettre des adresses civiques ou de vérifier les détecteurs de fumée, mais ils ne sont pas capables de nous envoyer une consultation pour la démolition d’un pont qui va impacter toute la communauté », a-t-il lancé au Journal.

Eau potable

Vu la création d’un nouveau chemin d’accès à Rivière-aux-Graines il y a plus d’une décennie, la municipalité de Rivière-au-Tonnerre a voté le démantèlement du pont sur l’ancienne route. Or, plusieurs habitants de l’endroit, notamment Félix Jean, Cynthia Martin et Gaétan Henley plaident que le nouveau chemin est facilement inondable et que d’avoir une deuxième sortie en cas d’évacuation est essentiel.

Le pont P-09275 est aussi l’unique chemin pour rejoindre la source d’eau potable la plus proche.

« Quand il y a une longue période sans pluie, il y a des gens qui n’ont pas d’eau. Ça arrive souvent et ça arrive à plusieurs endroits. Pour nous [les habitants de Rivière-aux-Graines], c’est stratégique », indique Gaétan Henley. Le pont sur le point d’être démoli a été rénové en 2014, pendant la construction du nouveau segment de la route, souligne-t-il.

Lancée il y a une semaine, la pétition comptait près de 400 signatures, au moment d’écrire ces lignes.