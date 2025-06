Boucar Diouf accompagne Gilles Vigneault à Natashquan

L’humoriste/conteur Boucar Diouf accompagne Gilles Vigneault « pour un retour chargé d’émotion à Natashquan », dans le cadre d’un documentaire qui sera présenté à Télé-Québec, le 22 juin.

Dans Gilles Vigneault : au cœur du pays, on retrace le parcours de l’artiste à travers ses chansons. Le documentaire sera diffusé alors que le 50e anniversaire de Gens du pays, chanson marquante pour les Québécoises et Québécois, sera souligné durant la fête nationale.

Sur la Côte-Nord, Boucar Diouf et Gilles Vigneault y explorent « les paysages, les souvenirs et les valeurs qui ont façonné sa vie et sa poésie », indique Télé-Québec dans un communiqué.

« À travers leurs échanges empreints de complicité se dessine le portrait d’un homme de convictions, amoureux des mots, de la langue, des traditions, du territoire et des gens », décrit-on.

Des artistes de tous horizons y revisitent des chansons de Gilles Vigneault, dont le Septilien d’origine Louis-Jean Cormier et Matiu, de Uashat mak Mani-utenam.

Michel Rivard et Ariane Moffatt feront de même. Yvons Deschamps et Louise Forestier se remémoreront, pour leur part, la création de la chanson Gens du pays.

Le documentaire sera diffusé le 22 juin, à 21 h 30. Il sera disponible à télé, sur l’appli et sur le site Web de Télé-Québec.