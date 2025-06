Congrès CSN à Tadoussac : le travail de Guillaume Tremblay souligné

La retraite du président du Conseil central Côte-Nord – CSN Guillaume Tremblay s’est glissée dans l’ordre du jour du congrès triennal. Les délégués réunis à Tadoussac n’ont pas manqué de souligner sa vingtaine d’années de travail et d’acharnement au sein de l’organisation.

C’est à l’Hôtel Tadoussac que le 11e congrès triennal du conseil a eu lieu du 3 au 5 juin en compagnie des délégués des différentes fédérations et de quelques invités conférenciers. Les congrès triennaux servent avant tout à faire le ménage au niveau de l’administration, et aussi aiguiller le conseil sur les grandes orientations à suivre pour les trois prochaines années.

C’était également l’occasion d’élire le nouveau comité exécutif, composé de Agathe Tremblay, secrétaire-trésorière, Shane Vollant-Einish, vice-président secteur est, et Anouk Lévesque, vice-présidente secteur ouest. C’est Daniella Thorn qui assurera maintenant les fonctions de présidente du syndicat nord-côtier qui défend plusieurs enjeux régionaux, notamment dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Trois prochaines années

Des thèmes ont été à l’honneur dans l’ordre du jour, comme la démographie nord-côtière, l’occupation du territoire, la pénurie de logements et la nécessité des syndicats dans le paysage pour ne nommer que ceux-ci.

Même s’il quitte, Guillaume Tremblay pose quand même un œil sur la situation à venir pour les travailleurs de la Côte-Nord et de la province au complet.« De plus en plus, il y a des choix politiques qui se font et qui restreignent les syndicats et leurs activités », note-t-il.

Il cite en exemple le projet de loi 89 du ministre du Travail Jean Boulet pour privilégier les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. « Dans les 5 ou 10 prochaines années, on va subir les contrecoups de ça », prévoit M. Tremblay. « Est-ce qu’on va avoir le même rapport de force quand on va faire la grève dans les négociations des conventions collectives ? », se demande l’ex-président. « J’en doute », tranche-t-il.

Toujours impliqué

L’ex-président et avant tout travailleur à l’aluminerie d’Alcoa prend sa retraite, mais n’entend pas regarder les camions passer sur la route 138. « C’est sûr que je vais prendre le temps de décanter tout ça, mais je souhaite encore m’impliquer pour ma région et pour la population », dévoile-t-il.

Ce dernier indique qu’il sera toujours impliqué avec Action-Chômage Côte-Nord et restera porte-parole du groupe d’intérêt Coalition Union 138.

Comme l’ont dit Guillaume Tremblay et des personnes l’ayant côtoyé, l’homme avait la réputation d’être proche des travailleurs. « Malgré la distance sur la Côte-Nord, je me suis toujours assuré d’être accessible et de pouvoir bien les représenter dans leur réalité et leurs attentes », mentionne le nouveau retraité.

« De pouvoir faire ça pendant 20 ans et d’avoir la confiance des travailleurs, ça m’a toujours touché et j’ai toujours voulu être à la hauteur de ça », souligne M. Tremblay.

De la grosse visite

Des invités de marque étaient aussi de passage à l’événement, soit la chercheuse Mélanie Laroche, qui a parlé du syndicalisme et les défis auxquels il est confronté, Annick Charette, présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture-CSN, et Mélanie Laroche, professeure à l’École des relations industrielles de l’Université de Montréal, entre autres.

En fin de première journée, les participants ont pu assister à la conférence de Pascale St-Onge, ex-ministre fédérale. Sa conférence portait sur le renforcement des institutions démocratiques, dont les coalitions et autres regroupements syndicaux et de défense des travailleurs.

” Pour protéger qui nous sommes, il faut augmenter notre rapport de force, ne pas être naïfs et ne rien prendre pour acquis “, a-t-elle fait savoir au public.

Avec Johannie Gaudreault