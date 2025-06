La qualité de l’air mauvaise à Sept-Îles devrait s’améliorer samedi

La qualité de l’air est mauvaise au Québec depuis vendredi à cause de la fumée provenant des feux de forêt dans les Prairies canadiennes. Les conditions devraient s’améliorer progressivement samedi, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Les personnes vulnérables et les personnes qui travaillent à l’extérieur devraient éviter les activités intenses en plein air.

Il est possible de ressentir des symptômes « légers et courants » tels qu’une irritation des yeux, du nez et de la gorge.

Environnement et Changement climatique Canada maintient la recommandation de limiter le temps passé à l’extérieur.

À 13h00 samedi, l’indicateur de qualité de l’air à Sept-Îles se situait à 57, toujours dans la catégorie « mauvaise », selon les données du gouvernement du Québec.