Une 2e édition de la DÉrive à Port-Cartier

Le 19 juillet prochain, les gens sont invités à participer à la deuxième édition de la DÉrive sur l’île McCormick, à Port-Cartier.

La DÉrive est une fête citoyenne qui se déroule chaque été à Port-Cartier. Par le passé, l’événement a porté le nom de la Féria et la Soirée Branchée.

La journée s’annonce haute en couleur avec des spectacles et des activités pour toute la famille.

Les amateurs de la musique des Beatles seront choyés avec un spectacle des Ringos, un groupe hommage au célèbre quatuor britannique, en soirée.

Au préalable, deux des trois acolytes du groupe Les LeBlanc : Hert et Rhéal Leblanc livreront un spectacle country aux accents acadiens en provenance directe du Nouveau-Brunswick.

La petite scène prendra aussi vie en fin d’après-midi avec la performance de Gab Forest, jeune auteur-compositeur-interprète country-pop à l’énergie contagieuse.

Une foule d’activités dans la Zone familiale seront offertes tout le long de la journée. Il y aura des jeux gonflables et de l’animation.

Le spectacle Tacot-Taxi de la compagnie Les marionnettes du bout du monde, un spectacle pour les tout-petits, aura lieu sur la rue des Cascades en avant-midi.

Il y aura aussi une zone pour se rassasier notamment avec le food truck Les Chiens fumants, puis avec les bières des microbrasseries St-Pancrace et La Compagnie, et tout ce qu’il faut pour combler les becs sucrés.

L’événement organisé par la Ville de Port-Cartier est rendu possible par la collaboration de nombreux partenaires : ArcelorMittal, partenaire principal de l’événement, Hydro-Québec, PCR Plus et GAUMAR Environnement.

Pour tous les détails de la programmation, vous pouvez consulter ce lien.