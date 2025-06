Un service d’accompagnement aux après-bals offert à Sept-Îles

Une intervenante du Centre d’intervention le Rond-Point propose un accompagnement hors du commun pour les jeunes finissants.

Marie-Pierre Lachance est une travailleuse de rue, niveau jeunesse, au Centre d’intervention le Rond-Point depuis 6 mois. Elle accompagne les jeunes de 12 à 25 ans, en agissant au niveau de la prévention et de la réduction des méfaits.

Les finissants pourront se prévaloir d’un accompagnement, s’ils le désirent, pour leurs après-bals.

« Souvent avec l’alcool, les jeunes peuvent devenir émotifs et avoir besoin de parler. Et ce n’est pas nécessairement tous les amis qui sont ouverts à entendre certaines discussions », explique Marie Pierre Lachance. « Ils peuvent venir vers moi puis parler librement. Je travaille pour les jeunes et avec les jeunes. »

Ces festivités de fin d’études sont reconnues pour être propices à l’expérimentation de la boisson, et ce, même si l’âge légal n’est pas atteint. Souvent, les après-bals se réalisent sans supervision parentale et si jamais un jeune se blesse, les autres ne savent pas vers qui se tourner, surtout s’ils sont eux-mêmes intoxiqués, explique Mme Lachance.

C’est dans ce contexte que l’intervenante propose un service de premiers soins et d’observatrice bienveillante. Le service proposé est unique à chaque demande et s’adapte selon les besoins du groupe. Elle s’assure qu’il n’y aille pas d’abus de tout genre et que tout le monde se rende à la maison en toute sécurité.

« Si les jeunes m’impliquent dans leur groupe de discussion, je vais m’y joindre avec plaisir, mais mon objectif premier est d’avoir une vue d’ensemble de la situation et d’être capable d’analyser et de voir ce qui pourrait éventuellement mal se passer, ou s’il y a des personnes qui sont plus à surveiller niveau consommation d’alcool », ajoute-t-elle.

Le service est gratuit « et sans aucun jugement », assure-t-elle.

Pour l’instant, Mme Lachance n’a pas reçu de demande, tandis que la période bat son plein.

«Peut-être que les gens ne savent pas que ce genre de service peut être offert, d’où l’importance de prendre de l’initiative, afin de proposer l’offre de service ! » indique-t-elle.

Que ce soit une fête d’anniversaire ou la Fête nationale, le service du Rond-Point sera disponible pour toutes occasions cet été et dans le futur, il suffit de faire une réservation au 418-409-6758.

On pourra d’ailleurs voir Marie Pierre se balader tout l’été en ville en compagnie de son chien Stella, afin de faire de la prévention. Stella permet de faciliter le contact avec les jeunes. Elle sera également présente dans les festivals.