Opération policière : « Pour une virée en sentier, misez sur la sécurité !»

L’ensemble des services de police du Québec, dont la Sûreté du Québec, intensifiera ses interventions les 7 et 8 juin prochains dans le cadre d’une opération nationale concertée récréotouristique ciblant les quadistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.

C’est sous le thème « Pour une virée en sentier, misez sur la sécurité !» que se déploieront ces opérations.

« Les policiers réaliseront diverses interventions, que ce soit dans les sentiers, aux croisements des chemins publics, et voir même à l’arrimage de l’équipement dans le transport sur les routes du Québec. Tous appliqueront, selon la situation, les différentes lois et règlements visant les véhicules hors route, que ce soit en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, du Code de la sécurité routière ou du Code criminel », écrit la Sûreté du Québec dans un communiqué

La police rappelle aussi des conseils de sécurité comme porter toujours un casque et des lunettes de sécurité si le casque n’a pas de visière, maintenir une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède et allumer le ou les phares blancs du véhicule ainsi que le feu de position rouge à l’arrière.

Les quadistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues. La limite de vitesse dans les sentiers est de 50 km/h pour les quads. Les quadistes doivent se conformer à la signalisation dans les sentiers.

Le conducteur d’un quad doit, depuis le 10 septembre 2021, posséder un permis de conduire valide en tout temps, donc autant pour traverser et emprunter un chemin public que pour circuler en sentier, sur une terre publique ou sur un territoire privé appartenant à une municipalité.

La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en quad. Au cours de l’année 2024, 24 quadistes sont décédés sur le territoire de la Sûreté du Québec. Soulignons que 13 de ces 24 décès impliquent des personnes qui ne portaient pas de casque. Cet équipement de sécurité peut réellement contribuer à sauver des vies.