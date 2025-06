Malgré le beau temps, vaut mieux rester à l’intérieur sur la Côte-Nord

La qualité de l’air est mauvaise vendredi sur la Côte-Nord, en raison de la fumée provenant des feux de forêt dans les Prairies canadiennes.

La situation durera toute la journée et possiblement samedi, indique Environnement Canada dans un bulletin spécial sur la qualité de l’air.

Il est recommandé de limiter le temps passé à l’extérieur.

« Les personnes les plus à risque quant aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé, comme les personnes de 65 ans et plus, les personnes enceintes, les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes souffrant d’une maladie existante ou d’un problème de santé chronique et les personnes qui travaillent à l’extérieur devraient éviter les activités intenses en plein air et consulter un professionnel de la santé en cas de symptômes », souligne-t-on.

À mesure que les concentrations de fumée augmentent, les risques pour la santé font de même.

Vendredi matin, la qualité de l’air affichait 165 pour Sept-Îles, selon PurpleAir. On considère qu’à partir de 25, la qualité de l’air est « altérée ».

À Baie-Comeau (142), Forestville (165), Port-Cartier (165) et Rivière-au-Tonnerre (161), les données indiquent également une mauvaise qualité de l’air.

Les symptômes possibles sont plutôt « légers et courants », mentionne Environnement Canada. On parle d’une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Dans de plus rares cas, ils peuvent s’avérer « plus graves », comme des douleurs à la poitrine ou une toux sévère.

À l’intérieur, on recommande de garder les portes et fenêtres fermées autant que possible.