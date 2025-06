Le ministère de la Justice supprime jusqu’à 264 emplois

Le ministère fédéral de la Justice s’apprête à licencier jusqu’à 264 employés, confronté à ce qu’il qualifie de «pressions budgétaires importantes».

Ian McLeod, porte-parole du ministère, a déclaré dans un courriel que le ministère prenait des mesures «difficiles, mais nécessaires» pour gérer les ressources disponibles, compte tenu des pressions budgétaires persistantes qui «ne peuvent plus être maintenues».

Il a précisé que 264 postes au sein du ministère «pourraient ne plus être nécessaires» et que les employés occupant ces postes ont été informés cette semaine.

M. McLeod a indiqué que le ministère avait mis en œuvre «plusieurs mesures» visant à faire face aux pressions budgétaires au cours de l’année écoulée, notamment des restrictions de personnel.

Il a ajouté que le ministère avait également procédé à un «examen approfondi de ses structures organisationnelles» et identifié des possibilités de réduction des coûts.

M. McLeod a précisé que les postes concernés avaient été choisis en fonction de «fonctions et tâches qui pourraient ne pas être maintenues», compte tenu de la réduction du budget du ministère.

Il a ajouté qu’il était peu probable que les 264 postes soient supprimés.

Le nombre d’emplois dans la fonction publique fédérale a diminué de près de 10 000 au cours de la dernière année, marquant la première baisse depuis 2015.

Au 31 mars, le gouvernement fédéral comptait 357 965 personnes, contre 367 772 en 2024.

Entre 2024 et 2025, le ministère de la Justice a perdu 29 employés, passant de 5637 à 5608 employés.

Des centaines de travailleurs d’autres organismes fédéraux, comme l’Agence du revenu du Canada, Emploi et Développement social Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ont également été mis à pied récemment.

Le premier ministre Mark Carney s’est engagé à plafonner, et non à réduire, la fonction publique fédérale, mais n’a pas précisé quel serait ce plafond.

Il a également promis de lancer un examen «complet» des dépenses gouvernementales afin d’en accroître la productivité.

Ian McLeod a affirmé que le ministère de la Justice continuerait de prendre des «mesures proactives», comme des restrictions de personnel, une priorisation rigoureuse du travail et une rationalisation des fonctions au sein du ministère «afin de minimiser autant que possible les répercussions supplémentaires sur le personnel».