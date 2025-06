Les Comités ZIP de la zone marine, (Saguenay-Charlevoix, du Sud-de-l’Estuaire et de la Rive Nord de l’Estuaire) ont reçu un financement du Fonds d’action Saint-Laurent pour élaborer une stratégie de priorisation des sites de restauration dans le Fjord et le Saint-Laurent.

Les aires marines protégées (AMP) concernées sont : le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent ; la Réserve aquatique projetée de Manicouagan ; la réserve marine de l’Estuaire-de-la-Rivière-Bonaventure ainsi que les réserves de territoires aux fins d’aire protégée (RTFAP) du secteur de Matane-Les Méchins , du secteur de la Haute-Côte-Nord et du secteur des Basques.

Les Comités ZIP participants ont choisi de s’unir pour proposer un projet commun. L’objectif est de créer une stratégie de priorisation des sites de restauration commune et applicable à l’ensemble des territoires visés.

La démarche comprend laréalisation de l’inventaire des sites d’intérêt dans les RTFAP et les AMP concernées. Le développement d’un outil d’aide à la décision pour établir les besoins de restauration des sites d’intérêts est aussi prévu tout comme le développement des critères pour la priorisation des sites à restaurer.

« Le résultat attendu est une liste des priorités de projets de restauration pertinents et écologiquement efficaces à réaliser.C’est l’ambition des Comités ZIP impliqués de mettre en oeuvre ces projets dans une seconde phase, afin d’effectuer des gains durables dans nos habitats côtiers ou pour des espèces spécifiques. La collaboration entre les Comités ZIP participants permettra d’enrichir les réflexions, d’optimiser la sélection des critères et d’établir une stratégie de priorisation à la fois efficace et applicable à plusieurs territoires », écrit-on dans un communiqué.