Faute de financement, Action-Emploi Sept-Îles ferme après 30 ans

Action-Emploi Sept-Îles a annoncé sa fermeture définitive, jeudi, après plus de 30 ans d’opération de services en employabilité auprès de la population.

La fermeture de l’organisme entraînera la perte de 13 emplois à partir du 31 juillet. Certains travailleurs étaient en poste depuis plus de 20 ans.

« Cette décision a dû être prise en raison des paramètres financiers découlant d’une proposition offerte par Service Québec pour le renouvellement des ententes 2025-2026 », explique l’organisation, dans un communiqué.

Service Québec est le principal bailleur de fonds d’Action-Emploi Sept-Îles depuis plusieurs années.

Le guichet de services gouvernementaux est responsable de la gestion des conventions d’aide financière entre le gouvernement et les organismes communautaires qui offrent des services d’aide à l’emploi.

« Action-Emploi Sept-Îles a été contrainte d’utiliser l’entièreté de ses fonds accumulés pour réussir à continuer ses opérations régulières et ainsi offrir ses services à la population », explique-t-on. ». Or, la situation financière d’Action-Emploi Sept-Îles et les paramètres financiers proposés pour 2025-2026, malgré un léger ajustement à la hausse, ne lui permettent pas de continuer à offrir les services d’aide à l’emploi », réitère-t-on.